Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник Паркер белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12Вт, световой поток 960Лм, освещаемая площадь около 3,5м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина250 мм
- Длина115 мм
- Материалполимеры
- Мощность12 Вт
- Световой поток960 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь3.5 кв. м.
- Цветбелый