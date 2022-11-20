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Бра светодиодное Паркер, квадрат, белый - фото 1Бра светодиодное Паркер, квадрат, белый - фото 2

Бра светодиодное Паркер, квадрат, белый

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник Паркер белого цвета с круглым основанием и светодиодным модулем-плафоном в форме кольца. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 12Вт, световой поток 960Лм, освещаемая площадь около 3,5м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина115 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность15 Вт
  • Световой поток1200 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь4.5 кв. м.
  • Цветбелый

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