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Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге - фото 1Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге - фото 2Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге - фото 3

Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник Паркер коричневого цвета с квадратным светодиодным модулем-плафоном в форме ромба. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 15Вт, световой поток 1200Лм, освещаемая площадь около 4,5м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина115 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность15 Вт
  • Световой поток1200 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь4.5 кв. м.
  • Цветкоричневый

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