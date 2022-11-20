Характеристики товара
Описание
Светодиодный настенный светильник Паркер коричневого цвета с квадратным светодиодным модулем-плафоном в форме ромба. Корпус светильника из прочного полимера. Мощность 15Вт, световой поток 1200Лм, освещаемая площадь около 4,5м². Предустановлено 4 режима освещения, с управлением обычным настенным выключателем.
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина250 мм
- Длина115 мм
- Материалполимеры
- Мощность15 Вт
- Световой поток1200 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь4.5 кв. м.
- Цветкоричневый