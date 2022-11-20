Характеристики товара
Описание
Светодиодный бра цвета черный, с конусным плафоном из коллекции «Вегас» мощностью 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Внутри плафона бра установлены современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Все светильники новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет. Для вашего удобства выбора в коллекции присутствуют модели 4-х цветов, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее светильниками можно украсить: гостиную, кухню, прихожую, спальню, кабинет, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина70 мм
- Длина90 мм
- Материалметалл, полимеры
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- Световой поток455 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь2 кв. м.
- Цветчерный