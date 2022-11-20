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Бра светодиодное Вегас, коричневый - фото 1Бра светодиодное Вегас, коричневый - фото 2

Бра светодиодное Вегас, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный бра цвета коричневый, с конусным плафоном из коллекции «Вегас» мощностью 7 Вт, что соответствует приблизительно шестидесяти ваттной лампе накаливания. Внутри плафона бра установлены современные светодиоды, которые дают яркий и в тоже время рассеянный свет. Все светильники новой коллекции «Вегас» излучают оптимальный для человеческих глаз, мягкий тёплый (3000К) свет. Для вашего удобства выбора в коллекции присутствуют модели 4-х цветов, которые сейчас особенно в тренде у дизайнеров интерьера, это – строгий чёрный, мягкий кофейный, элегантный алюминий и волнующий тёплый шампань. Серия «Вегас» отлично подходит для роскошных интерьеров с высокими потолками или для лестничных пролетов, ее светильниками можно украсить: гостиную, кухню, прихожую, спальню, кабинет, а также интерьеры кафе и ресторанов соответствующей стилистики.

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина90 мм
  • Материалметалл, полимеры
  • Количество ламп1
  • Мощность7 Вт
  • Световой поток455 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь2 кв. м.
  • Цветкоричневый

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