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Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое - фото 1Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое - фото 2Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое - фото 3

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в виде обезьяны The Monkey Hanging представлен в двух моделях: левосторонний и правосторонний.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина200 мм
  • Цветбелый

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