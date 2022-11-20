Характеристики товара
Описание
Настенный светильник в виде обезьяны The Monkey Hanging представлен в двух моделях: левосторонний и правосторонний.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина370 мм
- Глубина200 мм
- Цветбелый
Настенный светильник в виде обезьяны The Monkey Hanging представлен в двух моделях: левосторонний и правосторонний.
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