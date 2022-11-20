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Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное - фото 1Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное - фото 2

Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник в виде обезьяны The Monkey Hanging представлен в двух моделях: левосторонний и правосторонний.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина200 мм
  • Цветчерный

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