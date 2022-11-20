Характеристики товара
Описание
Бра с одним плафоном. Корпус бра изготовлен из металла, цвет хром. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. В этом настенном светильнике используются 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Площадь освещения около 2,5 метров. Бра крепиться к стене на планку, крепеж в комплекте.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр150 мм
- Глубина210 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- Световой поток600 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь2.5 кв. м.
- Цветбронза