Товар в корзине. Перейти
Бра Томми с выключателем бронза - фото 1Бра Томми с выключателем бронза - фото 2Бра Томми с выключателем бронза - фото 3

Бра Томми с выключателем бронза

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бра Томми с выключателем матовый хром
Бра Томми с выключателем матовый хром
Следующий Бра Томми с выключателем матовый
Бра Томми с выключателем матовый хром

Характеристики товара

Описание

Бра с одним плафоном. Корпус бра изготовлен из металла, цвет хром. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. В этом настенном светильнике используются 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Площадь освещения около 2,5 метров. Бра крепиться к стене на планку, крепеж в комплекте.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр150 мм
  • Глубина210 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветбронза

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Светильник лофт ВертолетНастоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
15

Светильник лофт Вертолет

Настоящее фото товара Люстра Princess 5, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена
13

Люстра Princess 5

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Люстра Triumph 10, произведённого компанией ChiedoCover
от70 190
Оптовая цена
7

Люстра Triumph 10

В наличии 10 шт.
Люстра подвесная V1170-3P Vesta 3*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V1170-3P Vesta 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
5 29038
8 490 ₽Оптовая цена
9

Люстра подвесная V1170-3P Vesta 3*E27*60W

В наличии 20 шт.
Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74W, произведённого компанией ChiedoCover
9 69047
17 990 ₽Оптовая цена
10

Светодиодная подвесная люстра V2910-PL Lama LED 74W

В наличии 41 шт.
Люстра поворотная Ричмонд, матовый хромНастоящее фото товара Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром

Подвесной светильник Альенде, белый хром, 75 ВтНастоящее фото товара Подвесной светильник Альенде, белый хром, 75 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Альенде, белый хром, 75 Вт

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден