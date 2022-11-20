Характеристики товара
Описание
Бра Томми с одним плафоном. Корпус изделия металлический, цвет матовый хром. Плафон стеклянный, матовый, в форме шара. В этом настенном светильнике используются 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40Вт. Высота 17см, ширина 15см, глубина 21см. Площадь освещения около 2,5м². Тип крепления к стене – планка, крепеж в комплекте.
Основные характеристики
- Высота170 мм
- Диаметр150 мм
- Глубина210 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- Световой поток600 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь2.5 кв. м.
- Цветбелый