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Бра Томми с выключателем матовый

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Бра Томми с выключателем бронза

Характеристики товара

Описание

Бра Томми с одним плафоном. Корпус изделия металлический, цвет матовый хром. Плафон стеклянный, матовый, в форме шара. В этом настенном светильнике используются 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40Вт. Высота 17см, ширина 15см, глубина 21см. Площадь освещения около 2,5м². Тип крепления к стене – планка, крепеж в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр150 мм
  • Глубина210 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветбелый

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