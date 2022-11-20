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Бра Томми с выключателем матовый хром - фото 1Бра Томми с выключателем матовый хром - фото 2Бра Томми с выключателем матовый хром - фото 3

Бра Томми с выключателем матовый хром

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бра с одним плафоном. Корпус бра изготовлен из металла, цвет хром. Плафон стеклянный в форме шара, прозрачный с дымчатой тонировкой. В этом настенном светильнике используются 1 лампа с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Площадь освещения около 2,5 метров. Бра крепиться к стене на планку, крепеж в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр150 мм
  • Глубина210 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • Световой поток600 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь2.5 кв. м.
  • Цветсеребряный

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