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Бра Уотфорд, венге

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина 16.5см, высота 23см, глубина 23см.

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Глубина230 мм
  • Мощность75 Вт

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