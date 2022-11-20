Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Aerton в современном стиле. Абажур из гофрированной ткани мягко и равномерно рассеивает свет. Корпус светильника выполнен из металла цвета хром и декорирован вставками из хрусталя, для придания изящности всей композиции. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 27*23*15
Вес брутто: 1,2
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный