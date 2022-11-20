Бра V2560-1W Mae 1*E27*60W

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Mae в классическом стиле. Абажур перетянут нитями кремового цвета для мягкого рассеивания света и создания атмосферы уюта и теплоты. Корпус из качественного металла цвета стали украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн светильника. Нежная цветовая гамма бра поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и холла.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 24*18*15

Вес брутто: 0,814

Объем: 0,006

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина150 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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