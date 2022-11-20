Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Saudy в стиле модерн. Абажур с отделкой из плотной ткани мягко рассеивает свет и немного приглушает её. Металлический корпус хромированного цвета дополняет всю композицию, создавая сдержанный образ. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*22*17
Вес брутто: 0,8
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Высота290 мм
- Ширина150 мм
- Длина245 мм
- Диаметр150 мм
- Глубина245 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой