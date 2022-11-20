Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Aramco с элегантным и нежным дизайном. Абажур перетянут полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Металлический корпус имеет витиеватую форму с каплевидным кристаллом. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене. Светильник станет идеальным дополнительным освещением для спальни, гостиной, коридора или зала.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*23*18
Вес брутто: 1,034
Объем: 0,010
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина160 мм
- Длина280 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина280 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный