Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции Feels. Абажуры перетянуты полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене. Светильник станет идеальным дополнительным освещением для спальни, гостиной, коридора или зала.
- Количество ламп 2
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 29*29*18
Вес брутто: 1,98
Объем: 0,015
Основные характеристики
- Высота280 мм
- Ширина340 мм
- Длина180 мм
- Диаметр340 мм
- Глубина180 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный