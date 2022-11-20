Бра V2611-2W Feels 2*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник из коллекции Feels. Абажуры перетянуты полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене. Светильник станет идеальным дополнительным освещением для спальни, гостиной, коридора или зала.

  • Количество ламп 2
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 29*29*18

Вес брутто: 1,98

Объем: 0,015

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Ширина340 мм
  • Длина180 мм
  • Диаметр340 мм
  • Глубина180 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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