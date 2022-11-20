Бра V2620-1W Katar 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Katar в современном стиле. Тканевый абажур кремового цвета мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован полупрозрачной вставкой. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 20*20*18

Вес брутто: 1,562

Объем: 0,007

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Основные характеристики

  • Ширина160 мм
  • Длина160 мм
  • Диаметр160 мм
  • Глубина160 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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