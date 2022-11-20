Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Katar в современном стиле. Тканевый абажур кремового цвета мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован полупрозрачной вставкой. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20*20*18
Вес брутто: 1,562
Объем: 0,007
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Длина160 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина160 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный