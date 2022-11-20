Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Celestia в стиле модерн. Абажур с отделкой из плотной ткани мягко рассеивает свет и немного приглушает её. Металлический корпус хромированного цвета дополняет всю композицию, создавая сдержанный образ. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем E14 и мощностью 60 Вт. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*21*18

Вес брутто: 1

Объем: 0,009

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Длина240 мм
  • Диаметр150 мм
  • Глубина240 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

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