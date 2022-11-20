Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции Claim в стиле модерн. Абажур из полупрозрачной ткани мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла цвета хрома. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене. Идеальный вариант для спальни, кухни и гостиной.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 28*18*19
Вес брутто: 1,364
Объем: 0,01
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина160 мм
- Длина310 мм
- Диаметр160 мм
- Глубина310 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный