Бра V2650-1W Claim 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник из коллекции Claim в стиле модерн. Абажур из полупрозрачной ткани мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла цвета хрома. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене. Идеальный вариант для спальни, кухни и гостиной.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2,5 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 28*18*19

Вес брутто: 1,364

Объем: 0,01

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина310 мм
  • Диаметр160 мм
  • Глубина310 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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