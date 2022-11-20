Характеристики товара
Описание
Бра Anita от итальянского бренда Moderli. Светильник с лаконичным дизайном и простой формой создаст качественное дополнительное освещение в доме. Плафон из ткани мягко рассеивает свет. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 26*19*15
Вес брутто: 0,840
Объем: 0,007
Основные характеристики
- Высота245 мм
- Ширина140 мм
- Диаметр140 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный