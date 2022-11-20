Бра VERA Tolomeo Parete

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра VERA Tolomeo Parete

4.9
4 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра RORY
Бра RORY
Следующий Бра WACO
Бра WACO

Характеристики товара

Описание

Стильный бра с выключателем на корпусе в современном стиле, основан на дизайнерском бра Artemide Tolomeo Parete
Подвижные кронштейны с пружинной балансировкой, окрашен светильник в матовый черный цвет

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Цветчерный
  • Длина1000 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота250 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза

Настоящее фото товара Люстра Viokef Track, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
12

Люстра Viokef Track

Светильник лофт 5 лампНастоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040
Оптовая цена
11

Светильник лофт 5 ламп

Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 6, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
Оптовая цена
9

Люстра Bubble Dreams 6

Настоящее фото товара Люстра Ontario 15, произведённого компанией ChiedoCover
от72 590
Оптовая цена
8

Люстра Ontario 15

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
10

Люстра Intreccio 12

Настоящее фото товара Люстра Lolita 5, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
11

Люстра Lolita 5

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Настенный светильник SUBIACOНастоящее фото товара Настенный светильник SUBIACO, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
5

Настенный светильник SUBIACO

Бра AMARIНастоящее фото товара Бра AMARI, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
10

Бра AMARI

Бра ATMOREНастоящее фото товара Бра ATMORE, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
13

Бра ATMORE

Бра EMBERНастоящее фото товара Бра EMBER, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
11

Бра EMBER

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер