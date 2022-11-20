Бра VERA Tolomeo Parete
4 690 ₽
Стильный бра с выключателем на корпусе в современном стиле, основан на дизайнерском бра Artemide Tolomeo Parete
Подвижные кронштейны с пружинной балансировкой, окрашен светильник в матовый черный цвет
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