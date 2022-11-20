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Бра Витория, хром

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Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59W
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Светодиодная потолочная люстра V2913-CL Lama LED 59W

Характеристики товара

Описание

Высота 16см, Ширина 16см, Глубина 21см, Выдувное молочнобелое стекло, С выключателем. Запасное стекло: 114.11.1 Стекло Белое.

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина160 мм
  • Глубина210 мм
  • Мощность100 Вт
  • Цветсерый

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