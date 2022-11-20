Характеристики товара
Описание
Высота 16см, Ширина 16см, Глубина 21см, Выдувное молочнобелое стекло, С выключателем.
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина160 мм
- Глубина210 мм
- Мощность100 Вт
- Цветзолотой
Высота 16см, Ширина 16см, Глубина 21см, Выдувное молочнобелое стекло, С выключателем.
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