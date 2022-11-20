Настенная лампа-бра в стиле постмодерн со стеклянным плафоном
Детали
Материал:Металл, стекло
Цвета:Латунь+матовое стекло
Размеры:ш 21 × г 28 × в 19 см
Стеновое крепление:Ø 15 см
Плафон:Ø 21 × 14, 5 см
Область освещения:1−3 кв.м
Тип цоколя лампы:Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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