Бра WALLSEND

15 оценок

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Бра WALLSEND

4.9
10 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенная лампа-бра в стиле постмодерн со стеклянным плафоном

Детали

Материал:Металл, стекло
Цвета:Латунь+матовое стекло
Размеры:ш 21 × г 28 × в 19 см
Стеновое крепление:Ø 15 см
Плафон:Ø 21 × 14, 5 см
Область освещения:1−3 кв.м
Тип цоколя лампы:Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, стекло
  • Ширина210 мм
  • Высота190 мм
  • Глубина280 мм

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