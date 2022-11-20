Деревянные бра в скандинавском эко стиле
Детали
Материал:Металл, дерево
Цвет плафона:Светлый дуб или темный орех
Цвет каркаса:Латунь
Плафон:Ø 7, 5 см × 10, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип источника:LED 5W (включен в стоимость)
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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