Бра WAUKEGAN

12 оценок

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Бра WAUKEGAN

4.4
13 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Деревянные бра в скандинавском эко стиле

Детали

Материал:Металл, дерево
Цвет плафона:Светлый дуб или темный орех
Цвет каркаса:Латунь
Плафон:Ø 7, 5 см × 10, 5 см
Стеновое крепление:Ø 12 см
Область освещения:3−5 кв.м
Тип источника:LED 5W (включен в стоимость)

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, дерево

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