Бра WINDSOR

12 оценок

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Бра WINDSOR

4.3
29 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный настенный светильник в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл
Цвета:Черный, Черный+латунь
Размеры:ш 52, 1 × в 34, 7 см
Диски:Ø 27, 5 см, Ø 25 см, Ø 18 см
Длина провода:150 см
Область освещения:10−15 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл
  • Ширина521 мм
  • Высота347 мм

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