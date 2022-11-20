Стильный настенный светильник в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл
Цвета:Черный, Черный+латунь
Размеры:ш 52, 1 × в 34, 7 см
Диски:Ø 27, 5 см, Ø 25 см, Ø 18 см
Длина провода:150 см
Область освещения:10−15 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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