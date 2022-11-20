Светодиодный настенный светильник в скандинавском стиле
Детали
Материал:Пластик, Металл, Акрил
Цвета:Черный, Белый
Размеры:ш 20 × в 30 см
Вылет от стены:5 см
Тип лампы:LED 7W (теплый свет)
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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