Бра WOODLAND

13 оценок

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Бра WOODLAND

5
9 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светодиодный настенный светильник в скандинавском стиле

Детали

Материал:Пластик, Металл, Акрил
Цвета:Черный, Белый
Размеры:ш 20 × в 30 см
Вылет от стены:5 см
Тип лампы:LED 7W (теплый свет)

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалПластик, Металл, Акрил
  • Ширина200 мм
  • Высота300 мм
  • Цветбелый, черный

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