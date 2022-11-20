Цветные светодиодные настенные светильники в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл, дерево, пластик
Цвета:Черный, белый, серый, голубой, розовый
Размеры:ш 28 × в 10 см (12W)
Плафон:Ø 18 × 5 см
Стеновое крепление:Ø 10 см
Область освещения:5−10 кв.м
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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