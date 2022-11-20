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Брайтон диван тканевый прямой бежевый - фото 1

Брайтон диван тканевый прямой бежевый

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Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Брайтон» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1040 мм
  • Длина2420 мм
  • Материалрогожка
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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