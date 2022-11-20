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Брайтон диван тканевый угловой бежевый - фото 1

Брайтон диван тканевый угловой бежевый

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Характеристики товара

Описание

Классический угловой диван «Брайтон» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую, лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Угловая секция универсальна, поэтому может быть расположена как с правой, так и с левой стороны. Задняя поверхность спинки обита основной тканью, поэтому диван можно использовать для зонирования помещений. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1530 мм
  • Длина2420 мм
  • Материалрогожка
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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