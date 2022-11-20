Характеристики товара
Описание
Буфет Беллари – приоритетный подход к стеклу, воплощенный в промышленном дизайне Буфет Беллари удивляет своим исполнением. Здесь текстурированное стекло создает невероятный визуальный эффект. В совмещении с минималистичным дизайном, этот предмет мебели непременно украсит ваш интерьер, и, при этом, не нарушит цветовой баланс.
Буфет имеет металлическую структуру, в которую вставлены фасады из закаленного текстурированное стекла. Стекло затемненное, ударопрочное, что делает изделие безопасным при эксплуатации. Каркас черного цвета, с матовым порошковым покрытием. Конструкция оснащена четырьмя распашными дверями без ручек (открываются нажатием) с мягкой системой закрытия на магнит. Основание имеет рамочную структуру, с квадратной формой ножек толщиной в 2 см. Высота ножек – 17 см. Снизу у них предусмотрены пластиковые накладки, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Общая максимальная нагрузка – 30 кг
Размеры: ширина – 70 см, высота – 143 см, глубина – 41 см. Вес изделия – 44 кг
Потребуется самостоятельная сборка.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота1430 мм
- Ширина410 мм
- Длина700 мм
- Вес44 кг
- Материалсталь, стекло
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки1330 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки49 кг