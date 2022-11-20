Товар в корзине. Перейти
Буфет Беллари 70 x 142,08 cm - фото 1Буфет Беллари 70 x 142,08 cm - фото 2Буфет Беллари 70 x 142,08 cm - фото 3

Буфет Беллари 70 x 142,08 cm

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сервант Беллари 160 x 80,1 cm
Сервант Беллари 160 x 80,1 cm
Следующий Тумба под телевизор Хавери
Сервант Беллари 160 x 80,1 cm

Характеристики товара

Описание

Буфет Беллари – приоритетный подход к стеклу, воплощенный в промышленном дизайне Буфет Беллари удивляет своим исполнением. Здесь текстурированное стекло создает невероятный визуальный эффект. В совмещении с минималистичным дизайном, этот предмет мебели непременно украсит ваш интерьер, и, при этом, не нарушит цветовой баланс.

Буфет имеет металлическую структуру, в которую вставлены фасады из закаленного текстурированное стекла. Стекло затемненное, ударопрочное, что делает изделие безопасным при эксплуатации. Каркас черного цвета, с матовым порошковым покрытием. Конструкция оснащена четырьмя распашными дверями без ручек (открываются нажатием) с мягкой системой закрытия на магнит. Основание имеет рамочную структуру, с квадратной формой ножек толщиной в 2 см. Высота ножек – 17 см. Снизу у них предусмотрены пластиковые накладки, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Общая максимальная нагрузка – 30 кг

Размеры: ширина – 70 см, высота – 143 см, глубина – 41 см. Вес изделия – 44 кг

Потребуется самостоятельная сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1430 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина700 мм
  • Вес44 кг
  • Материалсталь, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки1330 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки49 кг

Похожие товары

Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 смНастоящее фото товара Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
11

Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cmНастоящее фото товара Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990
Оптовая цена
10

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm

Сервант Беллари 160 x 80,1 cmНастоящее фото товара Сервант Беллари 160 x 80,1 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от97 990
Оптовая цена
13

Сервант Беллари 160 x 80,1 cm

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-812, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
5

Металлический шкаф КД-812

Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
9

Шкаф картотечный для папок формата А4

Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
10

Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
8

Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП

Шкаф сушильный HotStormНастоящее фото товара Шкаф сушильный HotStorm, произведённого компанией ChiedoCover
от87 590
Оптовая цена
12

Шкаф сушильный HotStorm

Шкаф раздевальный CL-12Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-12, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
12

Шкаф раздевальный CL-12

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден