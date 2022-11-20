Характеристики товара
Описание
Это настоящий арт-объект, дизайн которого рассказывает нам историю двух влюбленных, которые, гуляя вокруг лесного озера, увидели пять деревьев, растущих вместе. На стволе одного из них они вырезали свои имена и сердца, чтобы их любовь длилась вечно. Даже если вы никогда и не слышали подобной истории, она словно бы сама собой возникает в вашей фантазии благодаря магии INSIDEHERLAND. Буфет состоит из пяти отсеков, каждый из которых отделан шпоном экзотического дерева. Основание, напоминающее озеро, сделано из полированной латуни.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина790 мм
- Длина900 мм