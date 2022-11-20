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Буфет Дунакеси

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Буфет Дьёр

Характеристики товара

Описание

Это настоящий арт-объект, дизайн которого рассказывает нам историю двух влюбленных, которые, гуляя вокруг лесного озера, увидели пять деревьев, растущих вместе. На стволе одного из них они вырезали свои имена и сердца, чтобы их любовь длилась вечно. Даже если вы никогда и не слышали подобной истории, она словно бы сама собой возникает в вашей фантазии благодаря магии INSIDEHERLAND. Буфет состоит из пяти отсеков, каждый из которых отделан шпоном экзотического дерева. Основание, напоминающее озеро, сделано из полированной латуни.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина790 мм
  • Длина900 мм
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