Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина500 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый, коричневый
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