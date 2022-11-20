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Буфет лофт металлический «Амбер»

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Характеристики товара

Описание

Буфет «Амбер». Основа буфета из стальных уголков, заклепок и металлического листа 3 мм. В верхней части 4 полки из массива сосны по всей ширине буфета. Внутри нижнего шкафа также находится полка из массива сосны. Все полки обработаны маслом и воском. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком. Вы можете заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.

Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота2290 мм
  • Ширина430 мм
  • Длина1520 мм
  • Вес178 кг
  • Количество мест1

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