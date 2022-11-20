Характеристики товара
Описание
Буфет «Амбер». Основа буфета из стальных уголков, заклепок и металлического листа 3 мм. В верхней части 4 полки из массива сосны по всей ширине буфета. Внутри нижнего шкафа также находится полка из массива сосны. Все полки обработаны маслом и воском. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком. Вы можете заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.
Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота2290 мм
- Ширина430 мм
- Длина1520 мм
- Вес178 кг
- Количество мест1