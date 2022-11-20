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Буфет лофт металлический «Амбер мини» - фото 1

Буфет лофт металлический «Амбер мини»

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Характеристики товара

Описание

Буфет «Амбер мини». Основа буфета из из стальных уголков, заклепок и металлического листа 3мм. В верхней части 3 полки из массива сосны по всей ширине буфета.Внутри нижнего шкафа также находится полка из массива сосны. Все полки обработаны маслом и воском. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком. Размеры шкафа даны ниже в описании.

Вы можете заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах. Высота может быть выровнена или поднята на высоту до 213см благодаря регулируемой ножке. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком.

Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.

Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота2080 мм
  • Ширина430 мм
  • Длина1020 мм
  • Вес106 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Количество мест1

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