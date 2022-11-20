Характеристики товара
Описание
Буфет «Амбер мини». Основа буфета из из стальных уголков, заклепок и металлического листа 3мм. В верхней части 3 полки из массива сосны по всей ширине буфета.Внутри нижнего шкафа также находится полка из массива сосны. Все полки обработаны маслом и воском. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком. Размеры шкафа даны ниже в описании.
Вы можете заказать этот шкаф со своими индивидуальными размерами и цветом. Традиционно есть варианты в белом и черном цветах. Высота может быть выровнена или поднята на высоту до 213см благодаря регулируемой ножке. Рычаги запирания дверей могут быть заблокированы замком.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.
Шкаф полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота2080 мм
- Ширина430 мм
- Длина1020 мм
- Вес106 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество мест1