Товар в корзине. Перейти
Буфет Рединг 159 x 85 - фото 1Буфет Рединг 159 x 85 - фото 2Буфет Рединг 159 x 85 - фото 3Буфет Рединг 159 x 85 - фото 4Буфет Рединг 159 x 85 - фото 5Буфет Рединг 159 x 85 - фото 6Буфет Рединг 159 x 85 - фото 7

Буфет Рединг 159 x 85

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Прикроватная тумба Кайсери 40x60 манго белый
Прикроватная тумба Кайсери 40x60 манго белый
Следующий Комод Рошель, палисандр
Прикроватная тумба Кайсери 40x60 манго белый

Характеристики товара

Описание

Буфет Рединг 159 x 85 – смелый дизайн, эффектные детали. Буфет Рединг с первого взгляда убеждает в том, что минимализм может быть эффектным и стильным, если добавить пару акцентов. Здесь внимание привлекают позолоченные ножки, которые изящно поддерживают массивную конструкцию и играют своим блеском. А перфорированная дверь – это целая магия, которая завораживает и не отпускает взгляд еще долго.

Буфет прямоугольной формы, состоит из трех отделений. Двери на петлях, оснащены мягкой системой закрытия. Большие секции слева имеют одинаковую ширину по 47 см. Каждая поделена полкой на два яруса высотой по 26,5 см. Материал изготовления фасадов – ясеневый шпон с покрытием, защищающим дерево от влаги, механических повреждений. Левая дверь выполнена из металлической перфорации, покрытой черной порошковой краской. Опора состоит из двух рамочных стоек с позолоченным наконечниками. Ножки трубчатые, с диаметром 2 см. Для надежности они попарно соединены поперечными перекладинами. Размеры: длина – 155 см, глубина – 43 см, высота – 85 см. Вес – 62,5 кг.

Потребуется сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1590 мм
  • Вес62.5 кг
  • Материалметалл, МДФ, дерево, сталь, шпон
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияИспания

Похожие товары

Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200Настоящее фото товара Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от105 990
Оптовая цена
6

Круглый стол Рединг 1200(2000) х 1200

Стеллаж Рединг 120 x 177 смНастоящее фото товара Стеллаж Рединг 120 x 177 см, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена
7

Стеллаж Рединг 120 x 177 см

Стул Рединг черныйНастоящее фото товара Стул Рединг черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
12

Стул Рединг черный

Тумба под телевизор Рединг 141x60Настоящее фото товара Тумба под телевизор Рединг 141x60, произведённого компанией ChiedoCover
от95 990
Оптовая цена
15

Тумба под телевизор Рединг 141x60

Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100Настоящее фото товара Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100, произведённого компанией ChiedoCover
от132 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100

Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90Настоящее фото товара Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90, произведённого компанией ChiedoCover
от104 990
Оптовая цена
5

Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от170
31Хит

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь светло-серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от1407
150 ₽
9

Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь

В наличии 307 шт.
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковыйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от140
7

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
6

Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от160
9

Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленыйНастоящее фото товара Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
8

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый

Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден