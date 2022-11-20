Характеристики товара
Описание
Буфет Рединг 159 x 85 – смелый дизайн, эффектные детали. Буфет Рединг с первого взгляда убеждает в том, что минимализм может быть эффектным и стильным, если добавить пару акцентов. Здесь внимание привлекают позолоченные ножки, которые изящно поддерживают массивную конструкцию и играют своим блеском. А перфорированная дверь – это целая магия, которая завораживает и не отпускает взгляд еще долго.
Буфет прямоугольной формы, состоит из трех отделений. Двери на петлях, оснащены мягкой системой закрытия. Большие секции слева имеют одинаковую ширину по 47 см. Каждая поделена полкой на два яруса высотой по 26,5 см. Материал изготовления фасадов – ясеневый шпон с покрытием, защищающим дерево от влаги, механических повреждений. Левая дверь выполнена из металлической перфорации, покрытой черной порошковой краской. Опора состоит из двух рамочных стоек с позолоченным наконечниками. Ножки трубчатые, с диаметром 2 см. Для надежности они попарно соединены поперечными перекладинами. Размеры: длина – 155 см, глубина – 43 см, высота – 85 см. Вес – 62,5 кг.
Потребуется сборка.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина450 мм
- Длина1590 мм
- Вес62.5 кг
- Материалметалл, МДФ, дерево, сталь, шпон
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияИспания