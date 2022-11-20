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Буфет жемчужно-серый с ножками из ореха - фото 1Буфет жемчужно-серый с ножками из ореха - фото 2Буфет жемчужно-серый с ножками из ореха - фото 3

Буфет жемчужно-серый с ножками из ореха

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Буфет прямоугольной формы. Каркас поделен на две секции, каждая из которых имеет три полки. Отделения закрываются на двери. Они на петлях, оснащенных доводчиками на открывание и закрывание. Материал изготовления каркаса — высококачественный МДФ белого глянцевого цвета. Опора выполнена из орехового дерева. Она имеет четыре ножки и две поперечные перекладины для большей устойчивости и прочности. Каждая ножка имеет наконечник.

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес54 кг
  • МатериалМДФ, дерево
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