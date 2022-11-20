Характеристики товара
Описание
Буфет прямоугольной формы. Каркас поделен на две секции, каждая из которых имеет три полки. Отделения закрываются на двери. Они на петлях, оснащенных доводчиками на открывание и закрывание. Материал изготовления каркаса — высококачественный МДФ белого глянцевого цвета. Опора выполнена из орехового дерева. Она имеет четыре ножки и две поперечные перекладины для большей устойчивости и прочности. Каждая ножка имеет наконечник.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Вес54 кг
- МатериалМДФ, дерево