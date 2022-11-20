Характеристики товара
Описание
Диаметр: 10 см
Высота: 5.5 см
Длина: 15 см
Объем: 310 мл
Материал: стекло
Основные характеристики
- Страна изготовленияФранция
Диаметр: 10 см
Высота: 5.5 см
Длина: 15 см
Объем: 310 мл
Материал: стекло
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