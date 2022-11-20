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Бульонная чашка Коллаж D10 - фото 1

Бульонная чашка Коллаж D10

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 10 см

Объем: 300 мл

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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