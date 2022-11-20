Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32

11 оценок

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Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32

4.8
790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Объем: 400 мл

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