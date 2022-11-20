Объем: 200 мл
Блюдо 300 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 270 мм Royal Circle 6, 24
Блюдо овальное 320 мм Royal Circle 4, 12
Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8
Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36
Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36
Молочник 200 мл Royal Circle 6, 48
Перечница Royal Circle 24, 192
Салатник 120 мм (500 мл) Royal Circle 6, 48
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Салатник 80 мм (125 мл) Royal Circle 12, 144
Салфетница Royal Circle 6, 96
Сахарница 220 мл Royal Circle 6, 48
Солонка Royal Circle 24, 192
Тарелка 160 мм Royal Circle 6, 48
Тарелка 210 мм Royal Circle 6, 36
Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18
Тарелка глубокая 250 мм Royal Circle 6, 18
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
Чайник 500 мл Royal Circle 1, 24
Чайник 850 мл Royal Circle 1, 12
Чашка чайная 200 мл Royal Circle 6, 48
Чашка чайная 300 мл Royal Circle 6, 36
Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
Чашка голубая с сердцем
Чайный комплект Заяц в сугробе
Чайный комплект Маковый
Чайный комплект Гранат
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7
Чашка чайная Симплисити Вайт