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Чашка чайная Кунстверк - фото 1

Чашка чайная Кунстверк

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Чашка чайная Симплисити Вайт

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 9.5 см

Высота: 5.3 см

Длина: 11.5 см

Объем: 210 мл

Материал: фарфор

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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