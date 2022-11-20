Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина760 мм
- Глубина30 мм
- Вес5 кг
- Материалдерево
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стойка крокосмея Берклис
Стойка фитония Уилт
Стойка роза Ленора
Стойка Лаванда Нуар S
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