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Часы 4 города

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Кресло Лора венге, черный
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Кресло Лора венге, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес5 кг
  • Материалдерево

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