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Часы лофт настольные «Двутавр» - фото 1Часы лофт настольные «Двутавр» - фото 2Часы лофт настольные «Двутавр» - фото 3Часы лофт настольные «Двутавр» - фото 4

Часы лофт настольные «Двутавр»

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Характеристики товара

Описание

Часы настольные из металла в стиле индустриальный лофт. Сделаны из двутавровой балки высотой 18см. Покрыты прозрачным лаком. Механизм бесшумный. Все поверхности и углы зашлифованы, нет режущих краев. Подойдут для любых лофт-интерьеров, офисов. А также просто как брутальный аксессуар.Питание часов от пальчиковой батарейки АА. Батарейка в комплекте.

Вы можете заказать у нас партию подарочных часов с логотипом вашей компании. А также изменить цвет часов под ваши фирменные цвета.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина90 мм
  • Длина130 мм
  • Вес2.4 кг
  • Материалметалл
  • Количество мест1

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