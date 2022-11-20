Характеристики товара
Описание
Часы настольные из металла в стиле индустриальный лофт. Сделаны из двутавровой балки высотой 18см. Покрыты прозрачным лаком. Механизм бесшумный. Все поверхности и углы зашлифованы, нет режущих краев. Подойдут для любых лофт-интерьеров, офисов. А также просто как брутальный аксессуар.Питание часов от пальчиковой батарейки АА. Батарейка в комплекте.
Вы можете заказать у нас партию подарочных часов с логотипом вашей компании. А также изменить цвет часов под ваши фирменные цвета.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина90 мм
- Длина130 мм
- Вес2.4 кг
- Материалметалл
- Количество мест1