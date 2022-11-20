Характеристики товара
Описание
Настенные часы металлические. Часы впечатляющих размеров и стиля придадут неповторимые черты Вашему интерьеру.
Кварцевый механизм.
Основные характеристики
- Материаллатунь
- Цветзолотой
- Страна изготовленияРоссия
Настенные часы металлические. Часы впечатляющих размеров и стиля придадут неповторимые черты Вашему интерьеру.
Кварцевый механизм.
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
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