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Часы настенные большие металлические Килифи - фото 1Часы настенные большие металлические Килифи - фото 2

Часы настенные большие металлические Килифи

Артикул: CH-051-563
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенные часы металлические. Часы впечатляющих размеров и стиля придадут неповторимые черты Вашему интерьеру.

Кварцевый механизм.

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Основные характеристики

  • Материаллатунь
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияРоссия

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