Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалакрил
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стеновые панели Бреста
Стеновые панели Кулвилл
Встраиваемый светильник Lightstar White
Подвесной светильник Dewdrop №3
Люстра Intreccio 8 black
Часы настенные Горизонт
Часы настенные Шарада
Часы настенные Дисковый телефон
Часы настенные Овечка
Часы настенные Силуэт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден