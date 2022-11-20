Характеристики товара
Описание
Размер: 500x500 мм
Основные характеристики
- Материалстекло, металл
Размер: 500x500 мм
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стеновые панели Кендалл
Стеновые панели Гамбург
Люстра потолочная светодиодная с пультом Паркер
Подвесной светильник Ventura №2
Напольная вешалка Рыба розовая
Напольная детская вешалка Енот с копилкой
Вешалка настенная Лонгборд
Напольная вешалка Аристократка
Настенная вешалка Кот
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден