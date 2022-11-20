Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалдерево
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стеновые панели Кварели
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Люстра Chandler 6
Подстолье металлическое 1006EM
Вешалка костюмная Галант 340
Вешалка костюмная Галант 324
Вешалка костюмная В 24Н
Вешалка костюмная В 70
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден