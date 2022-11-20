Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалстекло
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стеновые панели Версаль треугольник
Встраиваемый светильник Lightstar White
Спот (поворотный) Реймс
Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза
Подстолье металлическое 1040EM
Вешалка костюмная Галант 324
Вешалка костюмная В 24Н
Вешалка костюмная В 70
Вешалка костюмная Галант 348
Вешалка костюмная с ящиками В 23Н
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден