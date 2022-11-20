Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалстекло
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Калумет
Люстра Princess 5
Подвесной светильник Тесла
Вешалка костюмная Галант 343
Вешалка костюмная Галант 356
Вешалка костюмная Галант 351
Вешалка костюмная Галант 354
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден